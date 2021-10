Handball : Paris seul leader, Dunkerque s'impose enfin

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le PSG Handball s'est imposé aujourd'hui sur le terrain de Nîmes dans ce duel du haut de tableau avec les deux équipes qui occupaient les 2 premières places du classement.

Après une première période serrée (16 - 13), les Parisiens ont accéléré pour s'échapper en seconde mi-temps et conclure la partie. Paris reste donc invaincu et Nîmes concède sa première défaite.

Dans le duel des mal-classés, c'est Dunkerque qui a pris le meilleur sur Toulouse en s'imposant 27 - 23. Au classement, les Nordistes dépassent leur adversaire du soir et pointent à la 13e place provisoire.

Et enfin, dans le dernier match de la soirée, Chartres décroche son deuxième succès de la soirée en s'imposant sur le terrain de Chambéry 25-24. Les visiteurs ont creusé l'écart en première période (15 - 11) puis l'ont maintenu en seconde.