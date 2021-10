Handball : Montpellier ouvre son compteur

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Montpellier devait se relancer en Ligue des champions après un nul et une défaite et c'est chose faite. Première victoire européenne de la saison à domicile contre les Allemands de Kiel sur le score de 37-30.

La différence s'est faite en début de rencontre où les locaux ont rapidement creusé l'écart (4 - 0) puis ont maintenu cette différence jusqu'à la mi-temps (18 - 14).

Les hommes de Patrice Canayer ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et ont continué leur marche en avant avec un écart de +8 (32 - 24). En fin de match, les locaux contrôlent pour au final s'imposer avec +7. Villeminot (8 points) et Bos (7 unités) ont été précieux pour les Montpelliérains.

Au classement, Montpellier remonte à la 5e position avec 3 points, tandis que son adversaire du soir reste 4e avec 4 unités au compteur.