Handball : Les Françaises battent le Brésil et verront les quarts

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Dos au mur après leur défaite face au Comité Olympique Russe lors du dernier match, les handballeuses françaises jouaient leur survie cette nuit contre le Brésil. Concentrées et impliquées, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont fait la différence dès le début de match et sont rentrées aux vestiaires avec six buts de marge (17-11). De retour sur le parquet, Allison Pineau (4 buts) et les siennes n'ont pas baissé de régime malgré un léger temps faible. En comptant jusqu'à 10 longueurs d'avance, elles ont pu s'assurer une fin de match tranquille. Score final 29-22 qui permet aux Bleues d'atteindre les troisième place du groupe B. Qualifiées pour les quarts de finale, elles retrouveront les Pays-Bas, deuxième du groupe A.