Handball : Les Bleus soignent leur entrée face à l'Argentine

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour leur premier match de poule du tournoi olympique de Tokyo, l'équipe de France de handball n'a pas tremblé face à l'Argentine. Il aura fallu une mi-temps aux hommes de Guillaume Gille pour prendre leurs marques puisque l'avantage à la pause n'était que de deux buts (12-10). Mais grâce à Melvyn Richardson et ses sept buts notamment, les Bleus ont pris le large lors du second acte malgré les huit buts de Diego Simonet. À noter que Nikola Karabatic est également apparu sur le parquet et a contribué au succès (3 buts). Score final 33-27 pour la France qui prend les devants dans le groupe A devant la Norvège.