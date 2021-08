Handball : Les Bleues corrigent les Pays-Bas et rejoignent les demi-finales

par Baptiste Marin (iDalgo)

L'équipe de France féminine poursuit sa route à Tokyo ! Les joueuses d'Olivier Krumbholz ont dominé mercredi les Pays-Bas en quarts de finale du tournoi olympique (32-22). Dominatrices dès le début de ce match, les Bleues ont pu compter sur Amandine Leynaud. La gardienne française a réalisé 21 arrêts (21/41) et a totalement dégoûté les Néerlandaises. Laura Flippes a terminé cette rencontre avec six buts à son compteur. En tête à la mi-temps (19-11), la France a parfaitement géré cette avance au score en s'appuyant notamment sur sa pivot Pauletta Foppa (5 buts) en seconde mi-temps. Les Tricolores s'imposent finalement de dix buts et rejoignent le dernier carré de ce tournoi olympique. Les vice-championnes olympiques à Rio défieront vendredi les Suédoises, tombeuses de la Corée du Sud (39-30). L'autre demi-finale opposera la Norvège à la Russie.