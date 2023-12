Handball : Les Bleues championnes du monde !

Handball : Les Bleues championnes du monde !













par Dorian Madala (iDalgo) Le pari est réussi ! L'Equipe de France de handball s'est imposée face à la Norvège (31-28), ce soir, en finale des Championnats du monde. Bien entrées dans leur partie, les Bleues ont réussi à mettre la pression à leur adversaire pour mener de 3 points à la pause (20-17). Une Laura Glauser de gala a permis à ses coéquipières de limiter les assauts offensifs norvégiens pour conserver l'écart en seconde période. Léna Grandveau et Tamara Horacek ont, chacune, inscrit 5 points et ont grandement contribué au flocage de la 3e étoile sur le maillot tricolore. Les joueuses d'Olivier Krumbholz se focalisent désormais vers leur prochain objectif : les Jeux Olympiques de Paris 2024.