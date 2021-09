Handball : Le BBH lance sa saison face à Mérignac

par Martin Schmuda (iDalgo)

Après la désillusion en match d'ouverture à Bourg-de-Péage, le Brest Bretagne Handball a corrigé Mérignac (33-24) dans le cadre de la deuxième journée de Ligue Butagaz Énergie. Les Rebelles ont fait la différence en première période (15-8, 30'), bien emmenées par Pauletta Foppa (7 buts) et Kalidiatou Niakaté (6 buts). Au retour des vestiaires, les Championnes de France en titre sont restées concentrées pour empêcher le retour des Girondines et signer leur premier succès de la saison. Un peu plus tôt dans la journée, Metz est allé s'imposer sur le parquet de Chambray Touraine (30-23) pour prendre provisoirement la tête du classement. Grâce à une meilleure différence de buts, les Lorraines devancent Paris 92, victorieuses à Fleury Loiret (26-21).