Handball : La Pologne régale, la Croatie se reprend

par Adrien Verger (iDalgo)

Dans le cadre des qualifications pour les championnats d'Europe de handball, 10 matchs, en plus de celui de la France, avaient lieu ce dimanche. La Pologne n'a pas déçu contre la Suisse et s'impose 31-22. Après son revers contre l'Ukraine jeudi dernier 23-22, la Croatie se reprend bien, contre la République Tchèque, en gagnant sur le score de 26-24. Les Croates reviennent dans la course à la qualification. Les Pays-Bas ne font pas de détail contre la Grèce 35-14, la Suède domine facilement la Turquie 31-23, le Danemark écrase les Îles Féroé 39-19, l'Islande crée l'exploit en s'imposant contre la Serbie 23-21, l'Espagne bat de justesse le Portugal 23-22, l'Autriche et la Roumanie se quittent dos à dos 33-33, la Hongrie se défait de la Slovaquie 30-28. Enfin, l'Allemagne et la Biélorussie font match nul 24-24.