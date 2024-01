Handball : La France est championne d'Europe !

par Gary Cohen (iDalgo) Au terme d'une rencontre haletante, durant laquelle il a fallu se départager lors des prolongations, l'équipe de France s'est imposée contre le Danemark (33-31) et remporte l'Euro en Allemagne ! Les Bleus décrochent leur quatrième sacre européen, 10 ans après le dernier, et font tomber le tenant du titre. À égalité à la fin du temps réglementaire (27-27), les hommes de Guillaume Gille ont attendu les prolongations pour voir un Dika Mem, décevant jusque là, inscrire ses deux seuls buts de la soirée. Ludovic Fabregas s'est particulièrement illustré (8/10), pendant qu'Elohim Prandi a marqué le dernier point, assurant la victoire aux Français. Champions olympiques, les coéquipiers de Nedim Remili arriveront aux Jeux olympiques 2024 avec ambitions et certitudes.