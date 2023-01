Handball : La France domine l'Allemagne et file en demi-finale

par Antonin Gizolme (iDalgo)

Ce fut dur, mais quelle victoire ! La France a dominé l'Allemagne (35-28) au terme d'un match de haut niveau et d'une grande intensité. Les hommes de Guillaume Gille ont d'abord été en difficulté, face à des Allemands chirurgicaux, 80% de réussite au tir dans le premier acte, et un Wolff infranchissable dans les buts (8 arrêts). Pourtant, les deux équipes sont dos à dos à la pause (16-16). En grande formation qu'elle est, l'Équipe de France revient dans de biens meilleures dispositions et accélère. Le salut passe surtout par un immense Rémi Desbonnet dans les buts. Le gardien a pris le dessus en rentrant totalement dans les têtes d'Allemands déboussolés. Moment idéal et choisi par les Bleus pour mettre l'Allemagne dans le rétroviseur. La France se qualifie et retrouvera la Suède, son bourreau des demi-finales du Mondial 2021. Les Bleus sont à deux marches d'un 7e titre mondial.