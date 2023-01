Handball : La France battue par le Danemark en finale

par Antonin Gizolme (iDalgo)

Que c'est cruelle pour les Bleus. Mais que c'est mérité pour le Danemark. En finale du Mondial, les Danois ont été impériaux (34-29) pour décrocher une troisième couronne consécutive (2019, 2021 et 2023), une performance inédite dans l'histoire du handball. La France n'a jamais vraiment été en mesure de remporter ce match. Dominée dès l'entame par des Danois redoutables au tir et morts de faim en défense. Pourtant, les Bleus n'étaient menés que d'une longueur à la pause (16-15). Tout semblait alors possible. Mais, les Bleus ont été "lâchés" par leurs gardiens avec seulement 7 arrêts sur 41 tirs (17% d'arrêt). Abandonnés aussi par leur solidité défensive, en ne parvenant pas à museler Lauge Schmidt (10/11) et Pytlick (9/10). Finalement, les Bleus sont tombés sur plus fort qu'eux et perdent leur première finale mondiale depuis 1993. La 7e couronne attendra pour la France. Mais les espoirs sont nombreux avec cette nouvelle génération, argentée, pour le moment.