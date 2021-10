Handball féminin : La France sur sa lancée

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Deuxième victoire en deux matchs pour les handballeuses tricolores à l'Euro. Les Françaises se sont imposé 28 - 25 contre l'Ukraine. Mais la victoire a été compliquée à obtenir ! Pourtant, les Bleues démarrent bien la partie et mènent rapidement de 4 points (10 - 6). Mais les filles d'Olivier Krumbholz se relâchent et les Ukrainiennes reviennent à la pause à une unité (16 - 15).

En seconde période, les Ukrainiennes passent même devant au score (24 - 22) mais les championnes olympiques égalisent à 4 minutes du terme (24 - 24) avant de définitivement prendre l'avantage en toute fin de match avec Horacek qui inscrit le but libérateur !

Au classement, la France pointe à la première position avec 4 points, tandis que l'Ukraine est deuxième avec 2 unités au compteur.