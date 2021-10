Handball : Cesson surprend Montpellier, Nancy n'y arrive pas

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Petite surprise cet après-midi sur les terrains de Starligue avec la victoire de Cesson Rennes à domicile contre Montpellier (25 - 21). Troisième victoire de la saison pour le club breton. La différence s'est fait en première mi-temps où les locaux mènent à la pause 12-10 avant d'accroître leur avance en seconde pour s'imposer. Au classement, Cesson passe devant son adversaire du jour et pointe à la 7e place. Au contraire, Montpellier, avec seulement 2 victoires en 5 matchs est 10e et vit un début de saison compliqué.

Dans l'autre match de l'après-midi, Créteil a pris le meilleur à domicile sur la lanterne rouge Nancy (39 - 32). Les locaux ont creusé l'écart en seconde période après un premier acte équilibré (17 - 17). Nancy n'y arrive pas et pointe à la dernière place avec 2 points. Créteil, quant à lui, pointe au 6e rang.