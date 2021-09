Hamilton et Ferrari à la fête

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Une découverte minimale du circuit de Zandvoort aujourd’hui. Une éternité que la F1 n’etait pas venu au Pays-Bas et le circuit a réservé quelque surprises.

Devant des gradins combles acquis à la faveur de Max Verstappen c’est Lewis Hamilton qui signe le meilleur temps ce matin. Il devance Max Verstappen de 0,097 secondes et Carlos Sainz surprenant 3e. Sebastian Vettel lui a vu sa séance se terminer rapidement après un début d’incendie sur sa monoplace l’obligeant à rentrer aux stands.

Ferrari à la fête également lors de la deuxième séance d’essais.

Charles Leclerc et Carlos Sainz ont terminé aux deux premières place de la séance devant la encore une surprise avec la présence du Français Esteban Ocon à la troisième position.

Lewis Hamilton lui a connu une deuxième session plus compliquée avec le 11e temps. Le Britannique a même du s’arrêter sur le bord de la piste à cause d’un problème sur sa voiture.

Rendez-vous demain pour la dernière session libre ainsi que les qualifications.