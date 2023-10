"Hamas et Russie partagent l'objectif d'annihiler des démocraties voisines" dit Biden

WASHINGTON, 20 octobre (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré jeudi soir que le groupe palestinien du Hamas et la Russie partageaient l'objectif d'"annihiler" des démocraties voisines, ajoutant que s'assurer qu'Israël et l'Ukraine remportent leur conflit respectif était vital pour la sécurité nationale américaine. Au cours d'une allocution télévisée en 'prime time' depuis le Bureau ovale de la Maison blanche, il a indiqué qu'il allait demander vendredi au Congrès des financements supplémentaires pour apporter une aide sans précédent à Israël. (Reportage Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian)