Haïti : Une cinquantaine de morts dans l'explosion d'un camion-citerne

(Actualisé avec nouveau bilan)

PORT-AU-PRINCE, 14 décembre (Reuters) - Une cinquantaine de personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'explosion d'un camion-citerne survenue lundi soir au Cap-Haïtien, deuxième ville d'Haïti, a annoncé mardi la maire Yvrose Pierre dans une interview téléphonique.

Le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, avait fait état auparavant d'une quarantaine de victimes.

Les autorités ont décrété trois jours de deuil national.

Des hôpitaux de campagne sont en cours d'installation pour soigner les blessés.

Haïti est confrontée depuis plus d'un mois à une pénurie de carburant provoquée par des bandes criminelles, qui exigent la démission d'Ariel Henry, et bloquent les terminaux pétroliers. (Reportage Gessika Thomas et Brian Ellsworth, version française Sophie Louet)