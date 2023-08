Haïti : Plus de 350 personnes tuées par des milices, selon l'Onu

(Reuters) - Plus de 350 personnes ont été tuées depuis le mois d'avril par des milices et des groupes "d'autodéfense" en Haïti, a déclaré vendredi une porte-parole des Nations unies, alors que des mouvements de défense civile tentent de lutter contre la guerre des gangs. Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a déploré dans un communiqué une augmentation d'actes d'autodéfense en réponse à l'insécurité généralisée. Au moins 310 membres de gangs présumés, 46 civils et un policier ont été tués depuis le 24 avril lors de lynchages, a dit Ravina Shamdasani. L'Onu estime que, depuis le début de l'année, au moins 2.439 personnes ont été tuées dans les violences en Haïti et que quelque 200.000 autres ont été déplacées en raison de graves pénuries alimentaires, d'enlèvements et de violences sexuelles. Ravina Shamdasani a indiqué que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme appelait à une action urgente de la force soutenue par l'Onu, dans le respect des normes en matière de droits humains. "Les droits de l'Homme doivent être protégés et les souffrances du peuple haïtien soulagées", a-t-elle déclaré. (Reportage Isabel Woodford; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)