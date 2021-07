Haïti : Les élections maintenues au 26 septembre prochain

Crédit photo © Reuters

LA HAVANE (Reuters) - Le ministre haïtien chargé des élections, Mathias Pierre, a déclaré jeudi à Reuters que les élections présidentielle et législatives et le référendum constitutionnel auraient lieu comme prévu le 26 septembre prochain.

Il a ajouté que l'actuel Premier ministre intérimaire, Claude Joseph, resterait au pouvoir jusqu'à ce qu'un nouveau président soit élu, après l'assassinat cette semaine du président Jovenel Moïse.

Le chef de l'Etat a été abattu dans sa résidence privée dans la nuit de mardi à mercredi par un groupe d'assassins, dont plusieurs ont été arrêtés ou tués depuis lors par les forces de sécurité haïtiennes.

"C'est une exigence pour avoir un pays plus stable, un système politique plus stable, donc je pense que nous allons continuer comme prévu", a dit Mathias Pierre, ajoutant que des préparatifs étaient en cours et des millions de dollars déboursés en vue de la tenue du scrutin.

(Reportage Sarah Marsh; version française Jean Terzian)