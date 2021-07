Haïti : Le Conseil de sécurité des Nations unies condamne l'assassinat du président

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - Le Conseil de Sécurité des Nations unies a condamné mercredi l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, et a appelé toutes les parties à "rester calme, à faire preuve de retenue et à éviter toute action pouvant mener à une plus grande instabilité".

Dans un communiqué, le Conseil de sécurité a "lancé un appel véhément à tous les acteurs politiques en Haïti afin qu'ils s'abstiennent de tout acte violent, ou de toute incitation à la violence." Il a aussi demandé à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice.

Le Conseil de sécurité des Nations unies devrait se réunir jeudi pour évoquer la situation

(Michelle Nichols; version française Camille Raynaud)