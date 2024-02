Haïti : La veuve de Jovenel Moïse et des dizaines de personnes inculpées pour son assassinat

PORT-AU-PRINCE, 20 février (Reuters) - Un juge haïtien en charge de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 a inculpé une cinquantaine de personnes parmi lesquelles la veuve de ce dernier, Martine Moïse, et un ancien Premier ministre, montre un document rendu public par le site d'informations AyiboPost. Selon ce document de 122 pages, rédigé par le juge Walther Wesser Voltaire, Martine Moïse a conspiré avec l'ancien Premier ministre Claude Joseph pour assassiner Jovenel Moïse dans le but de le remplacer elle-même à la présidence du pays. Jovenel Moïse a été abattu en pleine nuit dans sa chambre après que des hommes armés ont pénétré à son domicile de Port-au-Prince. Martine Moïse a été blessée dans l'incident. Dans sa décision, le juge appelle à arrêter et traduire devant la justice les personnes qu'il inculpe. A lire aussi... Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès de Martine Moïse et de Claude Joseph. Martine Moïse a dénoncé via les réseaux sociaux une persécution politique et des arrestations décrites comme injustes. Claude Joseph a déclaré au Miami Herald que le successeur de facto de Jovenel Moïse, le Premier ministre Ariel Henry, était le principal bénéficiaire de la mort du dirigeant et que Henry se servait désormais du système judiciaire haïtien comme d'une "arme" pour persécuter ses opposants dans une démarche "classique de coup d'Etat". Les services d'Ariel Henry ont souligné dans un communiqué l'indépendance du juge, qui a la "liberté" de prendre des décisions en "conformité avec la loi et avec sa conscience", ont-ils dit. Nommé en remplacement de Claude Joseph, qui est désormais le chef de file d'un parti d'opposition, Ariel Henry a promis d'organiser des élections avant de les reporter pour une durée indéterminée, citant un séisme dévastateur et l'influence accrue des groupes criminels lourdement armés, lesquels contrôleraient la majeure partie de Port-au-Prince. Une procédure judiciaire distincte sur l'assassinat de Jovenel Moïse a été ouverte à Miami, où six des 11 inculpés ont plaidé coupable d'avoir comploté pour envoyer des mercenaires colombiens au domicile du président dans le but d'enlever celui-ci, avant que le plan ne change à la dernière minute, avec pour consigne d'assassiner Jovenel Moïse. (Reportage Harold Isaac et Sarah Morland; version française Jean Terzian)