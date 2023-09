Haïti et le Kenya établissent des relations diplomatiques

21 septembre (Reuters) - Haïti et le Kenya ont établi mercredi des relations diplomatiques, selon un communiqué publié par le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, sur le réseau social X, anciennement Twitter. Cette annonce intervient alors que des discussions concernant l'envoi d'une force multinationale soutenue par les Nations unies et dirigée par le Kenya en Haïti se poursuivent. Le Conseil de sécurité de l'Onu pourrait se prononcer sur l'établissement d'une force multinationale en Haïti dans environ une semaine, a déclaré cette semaine le secrétaire d'Etat adjoint aux Affaires des Amériques, Brian Nichols. Le gouvernement d'Ariel Henry a demandé une aide internationale en octobre dernier, demande qui, bien que soutenue par les Nations unies, est restée sans réponse jusqu'à ce que le Kenya se dise prêt à prendre la tête d'une force multinationale en Haïti, alors que la violence des gangs continue de s'intensifier dans le pays. Les gangs haïtiens ont étendu leur territoire depuis l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse, conduisant à des affrontements réguliers avec les forces de l'ordre. (Reportage Valentine Hilaire; version française Camille Raynaud)