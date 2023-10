Guterres (Onu) "surpris" par l'escalade des frappes sur Gaza

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, s'est dit surpris samedi par l'escalade des bombardements israéliens sur la bande de Gaza, et de nouveau appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat pour aider la population de l'enclave palestinienne. "J'étais encouragé ces derniers jours par ce qui semblait être un consensus croissant de la communauté internationale (...) sur la nécessité d'au moins une pause humanitaire dans les combats", a déclaré Antonio Guterres dans un communiqué. "De manière regrettable, au lieu de cette pause, j'ai été surpris par une escalade sans précédent des bombardements et de leurs impacts dévastateurs, sapant les objectifs humanitaires", a-t-il ajouté. "Avec la coupure des communications, je suis aussi extrêmement préoccupé par les personnels de l'Onu qui sont à Gaza pour fournir une assistance humanitaire", a-t-il dit. Elon Musk a déclaré samedi sur sa plate-forme X (ex-Twitter) que le réseau de satellites Starlink de sa société SpaceX fournirait une connexion internet aux organisations d'aide internationalement reconnues dans la bande de Gaza. (Michelle Nichols, version française Jean-Stéphane Brosse)