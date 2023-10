Guterres (Onu) "horrifié" par la frappe contre un hôpital de Gaza

PEKIN (Reuters) - Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a dit mercredi être "horrifié" par les centaines de personnes tuées la veille dans une frappe contre un hôpital de Gaza, déclarant que l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre ne pouvait justifier une "punition collective" de la population. Représentants palestiniens et israéliens se sont rejeté la responsabilité de la frappe ayant détruit l'hôpital Al-Ahli où, selon les autorités de l'enclave, se trouvaient des centaines de patients ainsi que des personnes laissées sans-abri par les frappes israéliennes menées en représailles à l'attaque du Hamas. S'exprimant avant de prendre part au Forum sur le projet dit de "nouvelles routes de la soie" (Belt and Road Initiative, ou BRI) dans la capitale chinoise Pékin, Antonio Guterres a appelé le Hamas à la libération immédiate et sans conditions des dizaines d'otages enlevés lors de l'incursion sanglante du 7 octobre. Il a aussi demandé à Israël de permettre dès à présent des livraisons sans contraintes d'aides humanitaires à Gaza. (Reportage Laurie Chen, Ella Cao et Liz Lee; version française Jean Terzian)