Guterres attendu à Kyiv mercredi pour discuter de l'accord sur les céréales en mer Noire

Crédit photo © Reuters

par Michelle Nichols Nations unies (Reuters) - Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, rencontrera mercredi le président ukrainien Volodimir Zelensky à Kyiv pour discuter du renouvellement de l'accord avec Moscou sur les exportations de céréales ukrainiennes depuis des ports de la mer Noire, qui doit bientôt expirer. "Le Secrétaire général vient d'arriver en Pologne pour se rendre en Ukraine", a déclaré mardi le porte-parole de l'Onu, Stéphane Dujarric, ajoutant qu'Antonio Guterres discutera de la poursuite de l'accord "dans tous ses aspects et d'autres questions pertinentes". L'accord de 120 jours, initialement négocié par les Nations unies et la Turquie en juillet et prolongé en novembre, sera renouvelé le 18 mars si aucune partie ne s'y oppose. La Russie a fait savoir que les obstacles à ses propres exportations agricoles devaient être levés avant qu'elle ne permette à l'Ukraine de poursuivre l'exportation de céréales depuis ses ports de la mer Noire. Bien que les exportations russes de denrées alimentaires et d'engrais ne fassent pas l'objet de sanctions, Moscou affirme que les restrictions imposées aux secteurs des paiements, de la logistique et des assurances constituent un "obstacle" à ses expéditions. Antonio Guterres doit revenir à New York jeudi, a indiqué Stéphane Dujarric. Il s'agit de la troisième visite du secrétaire général de l'Onu en Ukraine depuis l'invasion du pays pas la Russie. Selon les Nations Unies, l'Ukraine a jusqu'à présent exporté plus de 23 millions de tonnes de maïs et de blé dans le cadre de l'accord, a destination en majorité de la Chine, de l'Espagne, de la Turquie, de l'Italie et des Pays-Bas. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré dimanche qu'Ankara travaillait à prolonger l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Les remarques de Mevlut Cavusoglu ont entraîné une forte baisse des cours des contrats à terme sur le blé lundi, car un renouvellement de l'accord permettrait d'augmenter les volumes de céréales disponibles sur les marchés mondiaux dans les mois à venir. (Reportage Michelle Nichols ; Version française Kate Entringer)