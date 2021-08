Guingamp s'impose ce soir

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Première victoire de la saison pour l'En Avant Guingamp sur le terrain de l'AJ Auxerre sur le score de 2 buts à 1. Pourtant, ce sont les locaux qui se sont procurés les premières occasions dès la 10e minute de jeu. Mais les visiteurs, à contre-courant ont ouvert le score par l'intermédiaire de M'Changama. L'attaquant, auteur d'un sublime coup franc (45') permet à son équipe de mener à la pause.

Au retour des vestiaires, les Bretons enfoncent le clou grâce à Phaeton (49'). Mais les hommes de Jean-Marc Furlan réagissent et réduisent la marque sur une réalisation de Perrin (64'), entrée quelques minutes auparavant. Mais les imprécisions techniques empêchent l'AJA d'arracher le match nul.

Les pensionnaires de l'Abbée Deschamps ne sont plus invaincus et pointent à la 6e place du classement. Leur adversaire du soir remonte quant à lui à la 12e position.