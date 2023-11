Guinée: L'ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara s'évade de prison-ministre

Guinée: L'ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara s'évade de prison-ministre













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'ancien chef de la junte militaire au pouvoir en Guinée, Moussa Dadis Camara, a été sorti samedi de sa prison située à Conakry, a déclaré à la radio le ministre de la Justice Charles Wright, après que des coups de feu ont été entendus et que des véhicules militaires et des forces spéciales ont été vues dans les rues de la capitale guinéenne. Moussa Dadis Camara a été sorti de prison en compagnie de trois de ses anciens officiers de haut-rang, a déclaré le ministre de la Justice. Samedi matin, des coups de feu ont été entendus dans le quartier de Kaloum, selon des habitants de Conakry. "Il y a eu beaucoup de tirs vers 04H00 (GMT), et ce matin encore des coups de feu ont été entendus", a déclaré au téléphone à Reuters, Aminata Soumah, un habitant de Kaloum. Le quartier de Kaloum abrite le palais présidentiel et d'autres immeubles administratifs ainsi que la prison dans laquelle était détenu Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte. Les médias locaux ont rapporté plus tôt que ces événements étaient liés à une tentative armée de libérer Moussa Dadis Camara. Une source militaire, s'exprimant anonymement, avait confirmé que des coups de feu avaient été entendus autour du quartier de Kaloum sans donner de plus amples détails. La Guinée est dirigée par Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis son coup d'Etat de 2021. Plusieurs pays de l'Afrique centrale et de l'ouest ont connu des putschs ces dernières années. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et le Gabon sont également dirigés par des militaires. (Reportage de Samb Saliou; version française Zhifan Liu)