Guinée: L'ancien chef de la junte de nouveau en détention après un "enlèvement"-avocat

Guinée: L'ancien chef de la junte de nouveau en détention après un "enlèvement"-avocat













Crédit photo © Reuters

par Saliou Samb et Souleymane Camara CONAKRY (Reuters) - L'ancien chef de la junte guinéenne, Moussa Dadis Camara, a été remis en détention, a annoncé samedi son avocat, Pepe Antoine Lamah, dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. Moussa Dadis Camara et trois autres officiers avaient été sortis tôt samedi de leur prison située à Conakry par des hommes lourdement armés. Selon son avocat, Moussa Dadis Camara n'a pas volontairement participé à cette évasion, qu'il a décrit comme un enlèvement. Pepe Antoine Lamah n'a pas fourni de détail concernant la façon dont son client avait été remis en détention, mais a accusé le gouvernement de ne pas protéger les détenus. "(Moussa Dadis) Camara a bel et bien été enlevé très tôt ce matin par des hommes lourdement armés qui l'ont forcé à monter dans un véhicule", a-t-il dit. "Il est inadmissible et même déplacé de qualifier un enlèvement d'évasion." Les autorités n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le lieu où se trouve les autres officiers est encore inconnu. Des opérations de recherche avaient été organisées dans la capitale guinéenne, des soldats patrouillant les rues de la Conakry dans des véhicules blindés, alors que des officiers armés arrêtaient et fouillaient les voitures. Plus tôt, des habitants de Conakry avaient déclaré que des coups de feu avaient été entendus, semblant provenir du quartier de Kaloum, où se trouve la plus grande prison de Guinée, dans laquelle Moussa Dadis Camara était détenu. Moussa Dadis Camara et d'autres accusés sont jugés depuis l'an dernier pour avoir orchestré le massacre par des forces de sécurité guinéennes de 150 personnes lors d'une manifestation pro-démocratie le 28 septembre 2009. L'ancien chef de la junte, au pouvoir entre 2008 et 2010, a nié sa responsabilité et rejeté la faute sur des soldats dévoyés. (Rédigé par Alessandra Prentice; version française Zhifan Liu et Camille Raynaud)