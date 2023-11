Guinée: L'ancien chef de la junte Camara sorti de prison par des hommes armés-ministre

(Reuters) - L'ancien chef de la junte militaire au pouvoir en Guinée, Moussa Dadis Camara, a été sorti de sa prison située à Conakry par des hommes lourdement armés, a déclaré samedi à la radio le ministre de la Justice Charles Wright. Des coups de feu ont été entendus et des véhicules militaires et des forces spéciales ont été vues dans les rues de la capitale guinéenne samedi matin, ont rapporté des habitants de Conakry. Moussa Dadis Camara a été sorti de prison en compagnie de trois de ses anciens officiers de haut-rang, a déclaré le ministre de la Justice. "C'est à environ 05H00 du matin (GMT) que des hommes lourdement armés ont fait irruption dans la Maison centrale de Conakry. Ils ont réussi à partir avec quatre accusés dans le procès des événements du 28 septembre", a déclaré Charles Wright, le ministre de la Justice à la radio guinéenne FIM FM. Moussa Dadis Camara et les autres évadés sont jugés depuis l'an dernier pour avoir orchestré le massacre par des forces de sécurité guinéennes de 150 personnes lors d'une manifestation pro-démocratie le 28 septembre 2009. L'ancien chef de la junte a nié sa responsabilité et rejeté la faute sur ses soldats. "Au moment où je vous parle, toutes les frontières sont fermées, toutes les dispositions sont en train d'être prises. Je dis au peuple de Guinée de s'assurer qu'ils seront retrouvés partout où ils seront", a ajouté le ministre de la Justice. Samedi matin, des coups de feu ont été entendus dans le quartier de Kaloum, selon des habitants de Conakry. "Il y a eu beaucoup de tirs vers 04H00 (GMT), et ce matin encore des coups de feu ont été entendus", a déclaré au téléphone à Reuters, Aminata Soumah, un habitant de Kaloum. Le quartier de Kaloum abrite le palais présidentiel et d'autres immeubles administratifs ainsi que la prison dans laquelle était détenu Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte. Une source militaire, s'exprimant anonymement, avait confirmé que des coups de feu avaient été entendus autour du quartier de Kaloum sans donner de plus amples détails. En fin de matinée, les rues de la capitale apparaissaient calme malgré la présence visible de soldats dans certains quartiers demandant aux habitants de rester chez eux, selon Mmah Camara, un résidant de la capitale. La Guinée est dirigée par Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis son coup d'Etat de 2021. Plusieurs pays de l'Afrique centrale et de l'ouest ont connu des putschs ces dernières années. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et le Gabon sont également dirigés par des militaires. (Reportage de Samb Saliou; version française Zhifan Liu)