Guinée : des morts dans l'explosion d'un terminal pétrolier

Crédit photo © Reuters

CONAKRY (Reuters) - Au moins huit personnes ont été tuées et 84 blessées à la suite d'une explosion dans un terminal pétrolier à Conakry, la capitale de la Guinée, tôt lundi, a déclaré un officier de police. L'incendie est en train d'être maîtrisé mais le bilan est pour l'instant provisoire, a ajouté l'officier. L'explosion, qui s'est produite dans l'unique terminal pétrolier de ce pays d'Afrique de l'Ouest, a secoué le quartier administratif de Kaloum, dans le centre de Conakry, soufflant les fenêtres de plusieurs maisons voisines et forçant des centaines de personnes à fuir la zone, selon un témoin de Reuters. Un énorme incendie et des volutes de fumée noire étaient visibles à des kilomètres à la ronde alors que les pompiers se précipitaient sur les lieux, tandis que plusieurs camions-citernes quittaient le dépôt, escortés par des soldats et des policiers. Un porte-parole du gouvernement guinéen n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat. (Reportage Saliou Samb, rédigé par Bate Felix ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)