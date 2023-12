Guinée-Bissau : Le président Umaro Sissoco Embalo dissout le Parlement

Guinée-Bissau : Le président Umaro Sissoco Embalo dissout le Parlement













Crédit photo © Reuters

BISSAU (Reuters) - Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a dissous le Parlement du pays ouest-africain, a déclaré lundi un porte-parole du gouvernement, après des affrontements qualifiés de tentative de coup d'Etat par le dirigeant. Des coups de feu et des affrontements ont éclaté vendredi dans la capitale du pays après la libération par des militaires d'un ministre, opposant au président, qui venait d'être arrêté pour des accusations de détournement de fonds publics. (Alberto Dabo; version française par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)