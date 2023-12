Guinée-Bissau : Le président Embalo affirme qu'un coup d'État a été déjoué

BISSAU, 3 décembre (Reuters) - Les coups de feu et les affrontements qui ont éclaté vendredi dans la capitale de la Guinée-Bissau étaient une tentative de coup d'État, a affirmé samedi le président de ce pays d'Afrique de l'Ouest, Umaro Sissoco Embalo. "Je peux vous assurer que les événements du 1er décembre 2023 sont une nouvelle tentative de coup d'État et que les responsables subiront de graves conséquences", a-t-il déclaré aux journalistes à Dubaï, où il s'est rendu pour participer à la conférence des Nations unies sur le climat (COP28). Des coups de feu ont retenti jeudi à Bissau, capitale de la Guinée-Bissau, et se sont poursuivis vendredi dans la matinée après la libération par des militaires d'un ministre opposant au président Umaro Sissoco Embalo, qui venait d'être arrêté pour des accusations de détournement de fonds publics. L'armée a indiqué dans un communiqué vendredi que l'ordre avait été rétabli dans l'après-midi. La Guinée Bissau a connu au moins 10 coups d'Etat ou tentatives de coups d'Etat depuis son indépendance du Portugal en 1974. Une tentative avortée de putsch en février 2022 contre Umaro Sissoco Embalo s'est soldée par la mort d'au moins six personnes. "Le 1er février 2022, nous avons assisté au même scénario. Nous devons encore mettre fin une fois pour toutes à ces bouleversements en Guinée-Bissau", a déclaré Umaro Sissoco Embalo. (Reportage Alberto Dabo, rédigé par Bate Felix, Blandine Hénault pour la version française)