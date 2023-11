Guillaume Faury (Airbus) ne voit aucun signe d'abandon par l'Allemagne du projet Scaf

PARIS (Reuters) - Le directeur général d'Airbus, Guillaume Faury, a dit mercredi ne voir aucun élément incitant à penser que l'Allemagne se prépare à abandonner le projet d'avion de combat du futur (Scaf) développé conjointement avec la France et l'Espagne. Interrogé sur un article paru dans le Times britannique, selon lequel Berlin envisagerait d'abandonner le projet Scaf au profit d'un projet concurrent impliquant la Grande-Bretagne, l'Italie et le Japon, Guillaume Faury a répondu ne constater aucun signe accréditant cette hypothèse. "Nous voyons l'opposé exact sur le terrain", a-t-il ajouté. Guillaume Faury a en revanche critiqué la décision de l'Allemagne de bloquer des exportations d'avions de combat Eurofighter à l'Arabie saoudite, jugeant qu'elle nuit au programme et à la réputation exportatrice de l'Allemagne. (Reportage Tim Hepher, Jean-Stéphane Brosse pour le service français)