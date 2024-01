GTT réalisera pour HD Hyundai Heavy Industries la conception des cuves de trois nouveaux éthaniers

17 janvier (Reuters) - Gaztransport et Technigaz SA : * GTT SE VOIT CONFIER PAR HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LA CONCEPTION DES CUVES DE TROIS NOUVEAUX ÉTHANIERS DE GRANDE CAPACITÉ * GTT RÉALISERA LE DESIGN DES CUVES DE CES TROIS ÉTHANIERS, DOTÉS CHACUN D'UNE CAPACITÉ TOTALE DE 98 000M3, ET INTÉGRANT LE SYSTÈME DE CONFINEMENT À MEMBRANES MARK III DÉVELOPPÉ PAR GTT * LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE ENTRE LE QUATRIÈME TRIMESTRE 2026 ET LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2027 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)