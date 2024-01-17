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GTT réalisera pour HD Hyundai Heavy Industries la conception des cuves de trois nouveaux éthaniers

GTT réalisera pour HD Hyundai Heavy Industries la conception des cuves de trois nouveaux éthaniers

17 janvier (Reuters) - Gaztransport et Technigaz SA :

* GTT SE VOIT CONFIER PAR HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LA CONCEPTION DES CUVES DE TROIS NOUVEAUX ÉTHANIERS DE GRANDE CAPACITÉ

* GTT RÉALISERA LE DESIGN DES CUVES DE CES TROIS ÉTHANIERS, DOTÉS CHACUN D'UNE CAPACITÉ TOTALE DE 98 000M3, ET INTÉGRANT LE SYSTÈME DE CONFINEMENT À MEMBRANES MARK III DÉVELOPPÉ PAR GTT

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE ENTRE LE QUATRIÈME TRIMESTRE 2026 ET LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2027 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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