GTT met en garde contre l'impact de la crise ukrainienne sur ses objectifs

(Reuters) - Gaztransport & Technigaz (GTT) a déclaré jeudi que l'exécution de certains de ses contrats exposés à la Russie se poursuivait normalement malgré les sanctions occidentales visant le pays, mais a mis en garde contre le futur impact possible sur les objectifs annuels du groupe.

"Compte tenu des sanctions internationales actuellement en vigueur, qui affectent de plus en plus les projets de gaz naturel liquéfié en Russie, la poursuite et la bonne exécution de ces contrats sont soumises à des risques que le groupe n'est pas en mesure d'évaluer à ce jour", a déclaré le groupe français d'ingénierie navale dans son rapport trimestriel.

GTT, qui conçoit des réservoirs pour le transport maritime et le stockage des méthaniers, a ajouté que les sanctions internationales visant la Russie, qui affectent les exportations de produits ou d'équipements utilisés dans les projets du groupe, risquaient d'entraîner le report ou l'annulation de ceux-ci.

(Reportage Dagmarah Mackos; version française Dina Kartit, édité par Jean Terzian)