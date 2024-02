GTT en forte hausse après des résultats meilleurs qu'attendu

GTT en forte hausse après des résultats meilleurs qu'attendu













PARIS, 27 février (Reuters) - Le groupe d'ingénierie navale Gaztransport & Technigaz (GTT) bondit à la Bourse de Paris mardi matin, après des résultats supérieurs aux attentes, ce qui a conduit Porzamparc à relever sa recommandation sur le titre. A 09h00 GMT, GTT prenait 9,05%, l'une des meilleures performances du SBF120 qui se replie au même moment de 0,15%. Le groupe a fait état lundi d'une hausse de 45,6% de son Ebitda pour l'année 2023, à 234,5 millions d'euros, contre 161,1 millions d'euros l'année précédente et un consensus à 226 millions d'euros, selon des données Factset. Le groupe a annoncé un objectif d'EBITDA consolidé en 2024 compris dans une fourchette de 345 à 385 millions d'euros, et propose un dividende de 4,36 euros par action, en hausse de 45,6% sur un an. A lire aussi... "Les résultats ressortent supérieurs à nos attentes, pourtant en haut de consensus et en haut de fourchette des guidances", relèvent les analystes de Porzamparc qui soulignent que les résultats du groupe pourraient tripler entre 2022 et 2025. Le carnet de commandes de l'activité principale atteint un niveau record à 1,815 milliard d'euros, "assurant une forte croissance pour les années 2024 et 2025", relève le courtier qui relève sa recommandation sur GTT à "acheter" contre "conserver". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)