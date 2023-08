GSK poursuit Pfizer aux Etats-Unis pour violation de brevet concernant le vaccin contre le VRS

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le laboratoire britannique GSK a porté plainte mercredi contre Pfizer devant un tribunal du Delaware aux Etats-Unis pour violation de brevet. Le groupe pharmaceutique accuse son rival américain d'avoir violé quatre de ses brevets relatifs à l'antigène utilisé par son vaccin Arexy contre le virus respiratoire syncytial (VRS), en réalisant son propre vaccin concurrent Abrysvo. Pfizer, basé à New York, a déclaré dans un communiqué être "confiant dans sa position en matière de propriété intellectuelle" et qu'il "défendrait fermement" son droit de proposer l'Abrysvo aux patients atteints de VRS. Les deux vaccins ont été approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) en mai pour une utilisation chez les adultes de plus de 60 ans. Il s'agit des premiers vaccins approuvés pour prévenir le VRS, qui cause chaque année aux États-Unis environ 14.000 décès chez les adultes de plus de 65 ans, selon les estimations du gouvernement. Selon des analystes, le marché des vaccins contre le VRS pourrait dépasser 10 milliards de dollars d'ici 2030. Le développement de ces vaccins fait partie intégrante des stratégies des deux entreprises visant à remplacer des médicaments qui seront bientôt confrontés à la concurrence de génériques moins chers. (Reportage Blake Brittain à Washington ; avec la contribution de Michael Erman à New York ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Tangi Salaün)