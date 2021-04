GSK bat le consensus au T1 malgré des ventes en baisse

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - GlaxoSmithKline a publié mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, l’assouplissement des mesures de restrictions ayant permis à davantage de personnes de se rendre aux cliniques pour recevoir des traitements contre le VIH et des vaccins de routine.

Le chiffre d'affaires au premier trimestre du premier fabricant mondial de vaccins a baissé de 15% à 7,42 milliards de livres (8,53 milliards d’euros) à taux de change constant, tandis que le bénéfice ajusté par action a baissé de 33% à 22,9 pence par action (0,26 euro).

Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 7,83 milliards de livres (9 milliards d’euros) et un bénéfice ajusté de 21,9 pence par action (0,25 euro), selon un consensus de 17 analystes publié par l’entreprise.

GSK a indiqué que son projet de scission en deux entités - l’une pour les médicaments sur ordonnance et les vaccins, l’autre pour les produits vendus sans ordonnance - était "bien engagé", et qu'il fournirait plus de détails le 23 juin.

(Pushkala Aripaka, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Stéphane Brosse)