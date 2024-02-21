Groupe Seb : L'Ebitda ajusté annuel en hausse à 985 ME
21 février (Reuters) - SEB SA:
* EBITDA AJUSTÉ ANNUEL EUR 985 MLNS VERSUS 874 MLNS D'EUROS IL Y A UN AN
* VENTES ANNUELLES EUR 8,00 MDS VERSUS 7,96 MDS D'EUROS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL EUR 386 MLNS VERSUS EUR 316 MLNS IL Y A UN AN
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* AMBITIONS À MOYEN TERME CONFIRMÉES Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)