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Groupe Seb : L'Ebitda ajusté annuel en hausse à 985 ME

Groupe Seb : L'Ebitda ajusté annuel en hausse à 985 ME

21 février (Reuters) - SEB SA:

* EBITDA AJUSTÉ ANNUEL EUR 985 MLNS VERSUS 874 MLNS D'EUROS IL Y A UN AN

* VENTES ANNUELLES EUR 8,00 MDS VERSUS 7,96 MDS D'EUROS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL EUR 386 MLNS VERSUS EUR 316 MLNS IL Y A UN AN

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