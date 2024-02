Groupe Seb : L'Ebitda ajusté annuel en hausse à 985 ME

21 février (Reuters) - SEB SA: * EBITDA AJUSTÉ ANNUEL EUR 985 MLNS VERSUS 874 MLNS D'EUROS IL Y A UN AN * VENTES ANNUELLES EUR 8,00 MDS VERSUS 7,96 MDS D'EUROS IL Y A UN AN * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL EUR 386 MLNS VERSUS EUR 316 MLNS IL Y A UN AN A lire aussi... * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A PROPOSÉ DE DISTRIBUER, AU TITRE DE L'EXERCICE 2023, UN DIVIDENDE DE EUR 2,62 EUR PAR ACTION * PERSPECTIVES 2024: MARGE OPÉRATIONNELLE PROCHE DE 10% * AMBITIONS À MOYEN TERME CONFIRMÉES Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)