Groenewegen au sprint, Simmons toujours leader

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Dylan Groenewegen s'est imposé au sprint lors de la quatrième étape du Tour de Wallonie entre Neufchâteau et Fleurus. Après une échappée de Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) et Alessandro De Marchi (Israël-Start Up Nation), le peloton a recollé à 60km de l'arrivée après le Col de la Soulme. Le coureur Jumbo-Visma en a profité pour se faufiler dans le groupe de tête et a placé son accélération au bon moment pour remporter sa deuxième course en Belgique après la première étape. L'Américain Quinn Simmons a bien résisté pour se glisser dans le Top 5 et conserver son maillot de leader. La 42e édition du Tour de Wallonie se conclut demain avec les 192,4 km entre Dinant et Quaregnon.