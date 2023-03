Grippe aviaire : Deux vaccins testés avec succès dans un laboratoire néerlandais

AMSTERDAM/PARIS (Reuters) - Deux vaccins testés par un centre de recherche vétérinaire néerlandais se sont révélés efficaces contre la grippe aviaire lors d'une première expérience menée dans un environnement contrôlé, a déclaré le gouvernement néerlandais vendredi. "Non seulement les vaccins ont protégé les volailles utilisées en laboratoire contre les symptômes de la maladie, mais ils ont également empêché la propagation de la grippe aviaire", a déclaré le gouvernement dans un communiqué. L'un des vaccins a été produit par la société française Ceva Animal Health et l'autre par la société allemande Boehringer Ingelheim, selon un document officiel publié sur le site web du gouvernement néerlandais. La grippe aviaire s'est propagée dans le monde entier l'année dernière, tuant plus de 200 millions d'oiseaux. La Wageningen Bioveterinary Research, située au nord-est d'Amsterdam, a testé quatre vaccins pour poulets avant de sélectionner ceux de Ceva Animal Health et de Boehringer Ingelheim. Les deux autres vaccins testés ont été produits respectivement par la société bulgare Huvepharma et Merck Sharp & Dohme (MSD), selon le document officiel. "Je suis heureux que nous disposions de deux vaccins avec lesquels nous pouvons faire avancer le processus de vaccination contre la grippe aviaire. Je mets en place les prochaines étapes aussi rapidement que possible, mais de manière responsable (...)", a déclaré le ministre néerlandais de l'Agriculture, Piet Adema, dans le communiqué. Un essai sur le terrain sera lancé pour vérifier si les vaccins qui fonctionnent en laboratoire sont également efficaces s'ils sont appliqués dans des conditions plus larges. L'essai devrait durer plus d'un an pour donner une idée de la durée de l'immunité des poulets après la vaccination, a indiqué Piet Adema dans une lettre adressée vendredi au président de la Chambre des représentants, également disponible sur le site web du gouvernement. VOIR AUSSI: ANALYSE-Longtemps taboue, l'idée d'un vaccin contre la grippe aviaire gagne du terrain (Reportage Sybille de La Hamaide et Benoit Van Overstraeten, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)