Grèves : Vols cloués au sol dans les aéroports de Hambourg et de Berlin

BERLIN, 24 avril (Reuters) - Le trafic était perturbé lundi dans deux grands aéroports allemands, à Berlin et Hambourg, en raison d'une grève des agents de sécurité et des services au sol qui revendiquent des revalorisations salariales. L'aéroport de Berlin-Brandebourg, qui dessert la capitale, a annoncé l'annulation de tous les vols au départ et déclaré que certaines arrivées seraient également affectées après que le syndicat Verdi a appelé les agents de sécurité à faire grève jusqu'à minuit. Un porte-parole de l'aéroport a indiqué qu'environ 240 vols étaient initialement censés décoller. Les employés de la société privée Aviation Handling Services Hamburg (AHS), en charge de l'enregistrement, de l'embarquement et des objets trouvés pour plusieurs compagnies aériennes, dont Lufthansa, à l'aéroport de Hambourg, ont également appelé à une grève de 24 heures avec un préavis très court. Selon l'aéroport, les arrivées et les vols desservis par d'autres compagnies ne devraient pas être affectés. AHS devait assurer 84 des 160 départs prévus lundi. À 9 heures, 31 avaient été annulés. Les récentes grèves en Allemagne ont provoqué un niveau de perturbations qui n'avait pas été observé depuis plusieurs décennies. Les syndicats font pression pour obtenir des salaires plus élevés afin de compenser l'augmentation du coût de la vie. La semaine dernière, des grèves ont affecté le fonctionnement des aéroports de Düsseldorf, Hambourg, Cologne-Bonn et Stuttgart. Ralph Beisel, directeur général de l'association aéroportuaire ADV, a déclaré que les syndicats poussaient jusqu'à l'absurde leur droit de mener des grèves d'avertissement avant l'arbitrage. (Reportage Klaus Lauer, rédigé par Madeline Chambers et Miranda Murray ; Version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)