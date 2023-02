Grèves/Retraites : Les expéditions au départ des sites de TotalEnergies interrompues

PARIS, 7 février (Reuters) - Les expéditions de produits pétroliers au départ des sites de TotalEnergies en France sont interrompues ce mardi en raison de la grève contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, a déclaré le groupe. TotalEnergies, qui avance un chiffre de 56% de grévistes dans l'ensemble de ses sites de raffinage, assure "qu'il n'y a pas de manque de carburants dans nos stations". "En outre les stocks en dépôts et en station-service sont à un niveau satisfaisant", ajoute-t-il, comme il l'avait fait lors des deux précédentes journées de mobilisation. (Reportage de Benjamin Mallet, rédigé par Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)