Grèves : "Pas de problème d'approvisionnement des stations essence"

PARIS, 9 mars (Reuters) - La France ne connaît pas de problème d'approvisionnement des stations-service malgré les grèves dans les raffineries contre le projet gouvernemental de réforme des retraites et la situation est même en train de s'améliorer, a déclaré jeudi le président de l'Union française des industries pétrolières (Ufip EM). "Il n' y a pas de problème d'approvisionnement des stations-service et la situation est en train de s'améliorer", a dit Olivier Gantois au cours d'une conférence de presse, précisant que 7% des stations en France étaient en rupture d'au moins un produit mercredi au niveau national. (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)