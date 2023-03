Grèves : "La France ne connaît pas de problème d'approvisionnement des stations-service", dit l'Ufip

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France ne connaît pas de problème d'approvisionnement des stations-service malgré les grèves dans les raffineries contre le projet gouvernemental de réforme des retraites et la situation est même en train de s'améliorer, a déclaré jeudi le président de l'Union française des industries pétrolières (Ufip EM). "Il n'y a pas de problème d'approvisionnement des stations-service et la situation est en train de s'améliorer", a dit Olivier Gantois au cours d'une conférence de presse, précisant que 7% des stations en France étaient en rupture d'au moins un produit mercredi au niveau national. Cinq dépôts sur environ 200 étaient encore bloqués mercredi mais les quantités livrées aux stations étaient normales, a-t-il poursuivi, annonçant qu'une raffinerie avait repris ses expéditions, sans préciser laquelle. La grève a pris fin mercredi soir sur le site de Port-Jérôme (Seine-Maritime), a annoncé de son côté Germinal Lancelin, représentant de la CGT chez Esso (groupe Exxon Mobil). Il y avait en revanche toujours 90% de grévistes jeudi matin sur le site de Fos-sur-Mer, d'où ne sortait aucune cargaison de carburant, a-t-il dit. Du côté de TotalEnergies, les livraisons restent suspendues dans toutes les raffineries, a annoncé le groupe français. Sur les 290 opérateurs postés sur les différents sites du groupe, 51% étaient en grève. Outre le secteur pétrolier, des grèves reconductibles affectent aussi les transports ou encore l'énergie. La production d'électricité en France, à partir des centrales nucléaires, thermiques et hydroélectriques, était ainsi réduite jeudi matin de 8,2 gigawatts (GW), montrent des données d'EDF. Sur le Rhin, le trafic fluvial est redevenu normal après avoir été perturbé par le blocage d'écluses mercredi par des grévistes d'EDF, a dit un porte-parole de l'opérateur de l'écluse de Gambsheim, en Alsace. (Reportage Benjamin Mallet, Forrest Crellin, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)