Grève massive des transports prévue lundi en Allemagne

Grève massive des transports prévue lundi en Allemagne













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Les syndicats allemands Verdi et EVG prévoient un mouvement de grève qui devrait entraîner des perturbations importantes dans le secteur des chemins de fer et les aéroports lundi prochain en Allemagne, dans le cadre d'un conflit sur la question des rémunérations, ont indiqué des sources mardi. Verdi et EVG se sont refusés à tout commentaire avant une conférence de presse jeudi. Verdi mène les négociations au nom d'environ 2,5 millions d'employés du secteur public, dont les transports publics et les aéroports. EVG représente environ 230.000 employés de l'opérateur ferroviaire Deutsche Bahn et d'entreprises de transport par autobus. Des grèves dans quatre aéroports allemands ont déjà entraîné l'annulation de centaines de vols vendredi. (Reportage Klaus Lauer, rédigé par Matthias Williams, version française Gaëlle Sheehan, édité par Jean-Stéphane Brosse)