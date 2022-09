Grève des pilotes à Lufthansa, des centaines de vols annulés

(Rpt mastic)

FRANCFORT, 2 septembre (Reuters) - Les pilotes de Lufthansa se sont mis en grève vendredi, obligeant la compagnie aérienne allemande à annuler des centaines de vols.

La compagnie a déclaré qu'elle avait annulé environ 800 vols à Francfort et Munich vendredi, une décision qui affecte 130.000 passagers.

Le syndicat Vereinigung Cockpit (VC) a appelé plus de 5.000 pilotes de Lufthansa à débrayer pendant 24 heures, estimant que les dernières négociations salariales avaient échoué.

Les grèves et les pénuries de personnel ont déjà contraint plusieurs compagnies aériennes à annuler des milliers de vols cet été, entraînant de longues files d'attente dans les principaux aéroports.

Le syndicat VC réclame une augmentation de salaire de 5,5% cette année et une indexation automatique sur l'inflation par la suite, ainsi que de meilleures conditions pour les pilotes débutants.

Lufthansa a déclaré que les demandes de VC augmenteraient ses coûts de 40%, soit environ 900 millions d'euros au cours des deux prochaines années.

La compagnie aérienne a proposé une augmentation du salaire de base de 900 euros par mois en deux étapes sur une période de 18 mois, ce qui, selon elle, se traduirait par une augmentation de plus de 18% des salaires pour les postes de débutants et de 5% pour les autres. (Reportage Frank Simon et Andreas Buerger, version française Tristan Chabba, édité par Matthieu Protard)