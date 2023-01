Grève de 18 jours dans les universités britanniques

LONDRES (Reuters) - Plus de 70.000 salariés de 150 universités britanniques seront en grève pour 18 jours entre février et mars pour réclamer des augmentations de salaire, l'amélioration des conditions de travail et des retraites, a annoncé jeudi l'University and College Union (UCU).

"L'heure tourne pour le secteur afin qu'un accord soit trouvé, au risque qu'il soit touché par des perturbations contagieuses au cours du printemps", a prévenu Jo Grady, secrétaire général de l'UCU, principal syndicat des salariés de l'enseignement britannique.

Confronté aux répercussions sociales de l'inflation à deux chiffres qui touche le Royaume-Uni, le Premier ministre Rishi Sunak doit faire face à une série de grèves qui se succèdent dans de nombreux secteurs d'activité.

(Sachin Ravikumar; version française Nicolas Delame)