Grève au JDD qu'un ancien de Valeurs actuelles pourrait bientôt diriger !

Grève au JDD qu'un ancien de Valeurs actuelles pourrait bientôt diriger !













PARIS, 22 juin (Reuters) - Préoccupés par des informations du Monde faisant état de l'arrivée prochaine de Geoffroy Lejeune à la tête de sa rédaction, les journalistes du Journal du Dimanche (JDD) ont décidé de se mettre en grève pour 24 heures, annonce un communiqué publié jeudi.

"La rédaction du JDD a appris avec stupéfaction ce jeudi l'arrivée pressentie de Geoffroy Lejeune à la tête de la direction générale du journal, en remplacement de Jérôme Béglé. Nous nous opposons avec force à cette nomination", dit ce communiqué. Il dénonce les "idées à l'opposé des valeurs que porte le JDD depuis soixante-quinze ans" que porterait, selon les signataires, le journaliste évincé il y a peu du magazine Valeurs actuelles et que l'on présente comme un proche d'Eric Zemmour et de Marion Maréchal. "Deux semaines après la validation sous conditions de l'OPA de Vivendi, groupe contrôlé par Vincent Bolloré, sur Lagardère, cette nomination démontrerait encore à quel point Vincent Bolloré tient déjà les rênes du journal", déplorent-ils encore. "Nous rappelons que la Commission européenne enquête en ce moment même sur des soupçons de prise de contrôle anticipée de Lagardère par le groupe Vivendi, en infraction aux règles de l'UE." La grève a été votée par 99% de la rédaction. (Nicolas Delame)