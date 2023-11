Grève à Hollywood : Accord de principe trouvé entre acteurs et studios

Grève à Hollywood : Accord de principe trouvé entre acteurs et studios













Crédit photo © Reuters

LOS ANGELES (Reuters) - Le syndicat des acteurs américains a annoncé mercredi avoir conclu un accord de principe avec les studios d'Hollywood, ce qui pourrait mettre fin à la deuxième des deux grèves qui ont interrompu la plupart des productions cinématographiques et télévisuelles et coûté des milliards de dollars à l'économie californienne. Les membres du SAG-AFTRA, qui se sont mis en grève mi-juillet, réclamaient des augmentations des salaires et des primes liées au développement du streaming, ainsi que des assurances que leurs emplois ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle. Le syndicat a annoncé que ses négociateurs avaient conclu un accord de principe concernant un nouveau contrat avec l''Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui représente Walt Disney, Netflix et d'autres grands studios. La grève, qui aura duré 118 jours se terminera peu après minuit, a indiqué le SAG-AFTRA dans un communiqué. Les représentants de l'AMPTP n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Une fois l'accord ratifié, les productions cinématographiques et télévisuelles devraient reprendre, le syndicat des scénaristes, la Writers Guild of America (WGA), ayant trouvé un accord avec les studios au mois de septembre. Les deux mouvements de grève simultanés, une première à Hollywood depuis 1960, ont coûté plus de 6 milliards de dollars à l'économie californienne, selon les estimations du Milken Institute. (Reportage Lisa Richwine; version française Camille Raynaud)