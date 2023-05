Greenpeace déclarée "indésirable" par la Russie

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - L'organisation écologiste Greenpeace a été déclarée "indésirable" vendredi par la Russie, ce qui l'empêchera dans les faits d'exercer des activités dans le pays. Dans un communiqué, le procureur général de Russie a déclaré que Greenpeace avait tenté "d'interférer dans les affaires intérieures de l'Etat" et qu'elle s'était "impliquée dans la propagande anti-russe" en appelant à des sanctions contre Moscou. Greenpeace n'a pu être jointe dans l'immédiat pour une réaction. Greenpeace, l'une des organisations de défense de l'environnement les plus connues au monde, opère dans plus de 50 pays. L'étiquette d'"organisation indésirable" a déjà été accolée à des dizaines de groupes étrangers en Russie depuis l'entrée en vigueur de cette classification en 2015. (Reportage Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse)